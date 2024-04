Final Fantasy 14 Dawtrail, come gira su PC? Provate il benchmark ufficiale per scoprirlo

Quando mancano pochi mesi al lancio di Final Fantasy 14: Dawntrail, Square Enix invita tutti i warriors of light a scaricare il programma benchmark ufficiale dell'espansione, grazie al quale possono scoprire come gira sui propri PC e al contempo gettare uno sguardo su luoghi e personaggi.

Il benchmark ufficiale di Final Fantasy XIV: Dawntrail permette di creare un personaggio o importarne uno esistente che apparirà nei filmati in tempo reale, il . Oltre alle razze giocabili che i giocatori di lunga data già conoscono, il programma permette di creare anche degli Hrothgar femmina, ovvero una nuova razza giocabile che farà il suo debutto proprio in Dawntrail. I dati relativi all'aspetto dei personaggi creati con il benchmark possono anche essere salvati e riutilizzati nella versione dell'MMORPG per PC Windows.



Potete testare le capacità del vostro PC scaricando benchmark di Final Fantasy XIV Dawntrail da questo indirizzo. Nell'attesa che terminino il download e l'installazione vi consigliamo di gustarvi il trailer appositamente confezionato da Square Enix, che potete trovare in cima a questa notizia.

L'espansione, ricordiamo, sarà disponibile a partire dal prossimo 2 luglio su PC, PlayStation e Xbox. Se non volete farvi trovare impreparati, leggetevi anche la nostra anteprima di Final Fantasy 14: Dawntrail.

