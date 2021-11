Final Fantasy 14 Endewalker: un nuovo video musicale per la colonna sonora dell'espansione

In attesa del lancio della nuova espansione Endwalker per Final Fantasy XIV, il team di Square Enix ha pubblicato l'inedito video musicale del main theme che farà da sottofondo alla nuova attesissima avventura.

Il tema principale di Endwalker è stato eseguito da Sam Carter, il cantante della band britannica Architects e composto dal musicista Masayoshi Soken, con la partecipazione dei The Primals. Il singolo sarà pubblicato in un vinile da 7 pollici disponibile all'acquisto a partire dal 17 novembre. Dopo il recente posticipo accompagnato dalla lettera di Naoki Yoshida, l'attesa espansione Endwalker di Final Fantasy XIV uscirà il prossimo 7 dicembre. Solo qualche giorno fa Square Enix ha svelato il trailer di lancio del nuovo DLC che mette in mostra le ambientazioni inedite che i giocatori potranno esplorare in Endwalker.

Intanto, Final Fantasy XIV continua a crescere, nonostante i risultati non entusiasmanti di Square Enix: il celebre MMORPG ha infatti visto aumentare il numero di abbonamenti mensili segnando quindi un netto miglioramento nelle vendite. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra intervista a Naoki Yoshida.