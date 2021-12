Final Fantasy 14 Endwalker, affluenza record: le contromisure ai problemi di connessione

Due giorni fa, Square Enix ha ufficialmente dato il via all'Accesso Anticipato di Final Fantasy 14: Endwalker, riscuotendo fin da subito un successo pazzesco. Il numero dei giocatori che si sono riservati sui server è stato così grande, che l'infrastruttura di rete non ha retto.

Da diversi giorni si stanno riscontrando dei problemi di congestionamento ai server. I giocatori stanno riscontrando dei seri problemi a connettersi ai Mondi del gioco e a trasferirsi tra le aree. Naoki Yoshida, Director e Producer dell'MMORPG, è intervenuto in rete per scusarsi spiegando che Final Fantasy 14 sta ospitando in questi giorni un quantitativo di giocatori che non ha precedenti: nella storia dell'MMORPG, non erano mai stati gestiti così tanti utenti in contemporanea.

Per questo motivo, si sono rese necessarie delle contromisure: Yoshida ha spiegato che il team sta limitando il numero di giocatori che può passare contemporaneamente da un'area all'altra. Potreste quindi, di tanto in tanto, risultare impossibilitati ad entrare in una nuova zona, non dovrete far altro che attendere un pochino e riprovare. Qualora si dovesse verificare il crash dell'intero World, allora dovrete invece attendere il riavvio dello stesso, una processo che potrebbe richiedere tra i 30 minuti e un'ora per essere completato. A causa dell'elevata congestione la compagnia giapponese si è vista costretta a disabilitare temporaneamente anche il servizio che consente di rinominare il nome del personaggio.

Il lancio definitivo di Final Fantasy 14: Endwalker, ricordiamo, è fissato su PlayStation 4, PS5 e PC per martedì 7 dicembre.