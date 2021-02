Final Fantasy 14 Endwalker: annunciata la nuova espansione dell'MMORPG

Nel corso del Final Fantasy XIV Announcement Showcase andato in onda la scorsa notte e presentato dal Produttore e Director Naoki Yohshina, è stata annunciata Endwalker, la nuova espansione dell'MMORPG Final Fantasy 14 destinata a vedere la luce nell'autunno del 2021 su PC, Mac, PlayStation 4 e PS5.

In Endwalker la storia di Hydaelyn e Zodiark raggiungerà il suo climax. I Guerrieri della Luce incontreranno una calamità ancora più grande e pericolosa, e saranno chiamati a viaggiare verso i confini più remoti di Hydaelyn e persino sulla Luna. Endwalker segnerà la fine dell'arco narrativo cominciato in A Real Reborn, e al tempo stesso setterà un nuovo inizio per l'MMORPG.

La nuova espansione, accompagnata dall'aggiornamento 6.0, porterà con sé un mare di novità, tra cui l'immancabile innalzamento del level cap da 80 a 90, nuovi Job, aree inedite come Garlemald, Thavnair e la città di Radz-at-Han, la nuova tribù degli Arkasodara, nuovi potenti nemici da affrontare tra cui Anima (il cui design è stato curato dall'art designer di Final Fantasy X), nuovi dungeon, un nuovo Raid ad alta difficoltà chiamato Pandæmonium, una nuova modalità PvP su piccola scala, nuovi equipaggiamenti, ricette e progetti, e molto altro ancora. Tra i nuovi Job figura Sage, che cura e protegge con delle barriere i membri del party, usa L'Aether per manipolare Nouliths in combattimento, ed è in grado di potenziare temporaneamente le proprie abilità magiche. Non richiede alcuna classe specifica.

L'annuncio dell'espansione Endwalker è stato accompagnato dal bellissimo trailer in computer grafica ce potete ammirare in cima a questa notizia. Square Enix ha inoltre annunciato la pubblicazione di una versione specifica di Final Fantasy 14 Online per PS5: verrà lanciata in Open Beta il 13 aprile e verrà fornita gratuitamente a tutti i possessori dell'MMORPG su PlayStation 4.