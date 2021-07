Final Fantasy 14 Endwalker, benchmark disponibile: non dovrete aggiornare il PC

Come promesso, Square Enix ha messo a disposizione per il download il il Benchmark Tool di Final Fantasy 14: Endwalker, la nuova grande espansione dell'MMORPG in uscita il 23 novembre.

Se siete interessati, potete scaricarlo dirigendovi a questo indirizzo: pesa 2,2 GB e vi permette di creare il vostro primo Male Viera (la nuova razza che verrà introdotta nell'espansione), dare un'occhiata a scene tratte da Endwalker e verificare se il vostro PC è pronto a reggere il tutto. Se siete già dei giocatori abituali di Final Fantasy 14, non dovreste avere problemi, dal momento che i requisiti di sistema non sono cambiati rispetto all'ultima espansione: l'unica eccezione è rappresentata dall'aumento (comprensibile) dello spazio richiesto sul disco, che passa da 60 a 80 GB.

Requisiti di sistema minimi

OS: Windows 8.1 64 bit, Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i5 2.4 GHz o superiore

Memoria RAM: 4GB o superiore

Spazio disponibile: 80 GB o più

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX750 o superiore, AMD Radeon R7 260X o superiore

Risoluzione: 1280×720

Requisiti di sistema consigliati

OS: Windows 8.1 64 bit, Windows 10 64 bit

CPU: Intel Core i7 3 GHz o superiore

Memoria RAM: 8 GB o superiore

Spazio disponibile: 80 GB o più

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX970 o superiore, AMD Radeon RX 480 o superiore

Risoluzione: 1920×1080

In entrambi i casi è ovviamente richiesta una connessione ad internet. Nel caso non lo fossero già o dovessero esserci problemi, Square Enix consiglia di aprire le seguente porte del router: TCP 80, 443, 54992~54994, 55006~55007, 55021~55040.