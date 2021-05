Final Fantasy 14: ci sarà qualcosa dopo Endwalker, la conferma di Yoshida

Come si può intuire dal nome, Endwalker rappresenterà l'atto finale della storia di Final Fantasy XIV ma questo non vuol dire che l'universo narrativo creato da Square Enix andrà a morire dal momento che Naoki Yoshida ha molte idee per il futuro.

Se è vero che Endwalker chiuderà un ciclo narrativo è altrettanto vero che Final Fantasy XIV Online continuerà a esistere con nuovi contenuti. Intervistato da PCGamer, il Game Director Naoki Yoshida ha spiegato che "ci sono zone del pianeta che non abbiamo ancora esplorato, ci sono continenti a aree intere da scoprire e visitare. Ci sono tante possibilità, Shadowbringers ha portato alcune novità narrative legate alla Crystal Tower, ad esempio la possibilità di viaggiare avanti o indietro nel tempo. Ci sono molte opzioni da esplorare."

Yoshida chiarisce poi come i personaggi e la storia di Final Fantasy XIV non verranno cancellati, i futuri contenuti saranno ambientati nel medesimo universo e lo stesso direttore del progetto suggerisce di fare un ripasso prima di giocare con Endwalker, così da avere le idee chiare sul possibile futuro di FF14.

Final Fantasy XIV è stato aggiornato per PS5 ed è dunque logico pensare che l'MMORPG non si esaurirà una volta lanciata l'espansione Endwalker, restiamo in attesa di capire quali novità arriveranno nel prossimo futuro.