Final Fantasy 14 Endwalker convince EDGE, grandissimo voto per Windjammers 2

Nell'ultima infornata di recensioni apparsa nel numero 368 della celebre testata EDGE, ruolo di primo piano l'ha rivestito Final Fantasy XIV Endwalker, ultima espansione dell'MMORPG di Square Enix ampiamente approfondita dalla redazione della rivista britannica. Ed il verdetto è stato positivo.

EDGE ha infatti premiato Endwalker con un onorevole 8 di valutazione, apprezzando quindi i nuovi contenuti e sfide pensate dal colosso giapponese per i suoi fan. Il gioco di ruolo online sta attualmente attraversando un buon momento: Final Fantasy 14 è tornato in vendita con un nuovo aggiornamento, il 6.08, che ha introdotto un Data Center aggiuntivo oltre ad aver risolto numerosi problemi di natura tecnica.

Ma ancora meglio di Final Fantasy XIV ha fatto Windjammers 2: il seguito del celebre sportivo arcade è piaciuto così tanto a EDGE da essere premiato con un eccellente 9, risultando il titolo meglio valutato dell'ultimo numero. Voto discreto, invece, per Nobody Saves The World, il particolare Action/RPG realizzato dagli autori di Guacamelee. Ecco di seguito tutti i giochi recensiti:

Final Fantasy XIV: Endwalker - 8

GTFO - 8

Praey of the Gods - 4

Nobody Saves The World - 7

Windjammers 2 - 9

Below The Ocean - 7

Filmechanism - 7

Aeterna Noctis - 5

Dungeon Munchies - 4

Se volete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze, anche la nostra recensione di Windjammers 2 vi conferma che si tratta di un titolo assolutamente da non perdere.