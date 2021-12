Final Fantasy 14 Endwalker, errori e code: server offline per manutenzione, nuovi dettagli

Con il lancio della nuova espansione Endwalker e la conclusione dell'arco narrativo dell'MMO, Square Enix sta sperimentando un numero di accessi record a Final Fantasy XIV Online.

Nel condividere gli ultimi aggiornamenti in merito, Naoki Yoshida, Director del titolo, ha confermato che la reazione del pubblico ha superato le aspettative del team. Con il lancio dell'espansione, ha riferito il veterano, si è stabilito un nuovo record per Final Fantasy XIV, che aveva raggiunto tali livelli di pubblico solamente in occasione del debutto iniziale dell'MMO. Orgoglioso del risultato conseguito, Yoshida si è però scusato per i numerosi inconvenienti che hanno caratterizzato il lancio di Endwalker, con i server dell'MMO incapaci di reggere all'intenso traffico.



Nell'offrire aggiornamenti in merito, Square Enix ha confermato la recente organizzazione di una manutenzione di emergenza per Final Fantasy XIV Online. Avviatasi nel corso della mattinata di oggi, martedì 8 dicembre, la procedura dovrebbe essere ormai conclusa: l'orario di riattivazione dei server era infatti fissata per le ore 11:00 del fuso orario italiano. Con tale intervento, il protrarsi delle code di ingresso e i problemi di login e disconnessione dovrebbero essere stati ridotti. Nel frattempo, ricordiamo che come compensazione, i giocatori di Final Fantasy XIV riceveranno 7 giorni di gioco omaggio.



Purtroppo, conferma Yoshida, l'unica vera soluzione radicale consisterebbe in un ampliamento dei server di Final Fantasy XIV, un'operazione in cantiere già dalla primavera di quest'anno. Purtroppo, conclude, non è ancora stato possibile per Square Enix metterla in atto, a causa della crisi dei semiconduttori, che ha impedito materialmente il rafforzamento del servizio online.