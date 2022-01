Final Fantasy 14: Endwalker non rappresenta la fine dei giochi, Yoshida rassicura tutti

Con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del gioco, il producer Naoki Yoshida ha ribadito che Final Fantasy XIV Endwalker non rappresenta la fine dei giochi per l'MMO di Square Enix. Ci sono ancora novità in arrivo per tutti i giocatori...

Yoshida afferma che Endwalker chiuderà il primo ciclo di Final Fantasy XIV ma ci sono ancora altre avventure da raccontare: "Endwalker chiude l'arco narrativo che abbiamo iniziato a raccontare con la prima versione di Final Fantasy XIV Online, ma stiamo già progettando nuove avventure per tutti i Guerrieri della Luce." Del resto Final Fantasy XIV è uno degli MMO più popolari degli ultimi anni e non avrebbe senso interrompere definitivamente il supporto al progetto, non sappiamo ancora cosa arriverà in futuro ma è certo che ci saranno altre novità.

Poco prima di Natale è stato pubblicato l'aggiornamento 6.01 di Final Fantasy 14 Endwalker che ha introdotto nuove missioni e alcuni trofei aggiuntivi per la versione PlayStation 5, possiamo quindi aspettarci che Naoki Yoshida e il suo team continuino a lavorare in questa direzione. Restando in tema, Yoshida ha recentemente confermato che Final Fantasy 16 è in ritardo di sei mesi sulla tabella di marcia e una nuova presentazione del gioco è prevista per la primavera di quest'anno.