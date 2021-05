Final Fantasy 14 Endwalker: un nuovo spettacolare trailer svela la data di lancio

Nel corso del Final Fantasy XIV Digital Fan Festival 2021 andato in onda questa notte, Square Enix ha svelato tantissime nuove informazioni su Endwalker, la prossima grande espansione di Final Fantasy 14, a partire dalla data d'uscita fissata per il 23 novembre su PlayStation 5, PS4 e PC via Steam.

L'annuncio è stato accompagnato con uno spettacolare full trailer in computer grafica dalla durata di quasi sei minuti, che potete ammirare in apertura di notizia, e dall'apertura dei preordini delle differente edizioni del gioco, dalla Standard Edition (44,99 euro su PlayStation, 34,99 euro su PC Steam) alla Digital Deluxe Edition (59,99 euro su PlayStation, 49,99 euro su PC Steam), fino ad arrivare ad una Collector's Box fisica da 140 euro ricca di contenuti da contenuti, prenotabile a partire dalla 13:00 di quest'oggi su Square Enix Store.

Il Digital Event è anche stato impreziosito dall'annuncio di un nuovo Job, il Reaper (un DPS specialista in attacchi ravvicinati capace di evocare un alleato dal Void), e una nuova razza, Male Viera. Final Fantasy 14 Endwalker introdurrà anche la nuova città di Old Sharlayan, le nuove ed estese aree di Labyrinthos e Mare Lamentorum, la nuova tribù dei Loporrits (con sembianze da coniglio), nuovi nemici da affrontare come le Magus Sisters (un "problematico" trio che i fan della serie hanno già incontrato in Final Fantasy 4 e 10) e una serie inedita di Alliance Raid, chiamata Myths of the Realm. Trovate un assaggio di tutti questi contenuti nei filmati allegati in calce a questa notizia.