Final Fantasy 14 Endwalker: Trofei PS5, nuove missioni e tante sorprese con l'Update 6.01

Con Square Enix costretta a sospendere le vendite di Final Fantasy 14 per le lunghe code d'attesa dei tanti appassionati che desiderano immergersi nel suo universo multiplayer, l'MMORPG si aggiorna su PC e console PlayStation per accogliere numerosi contenuti inediti e diverse sorprese.

L'Update 6.01 di Final Fantasy 14 Endwalker offre al team diretto da Naoki Yoshida di ottimizzare l'esperienza di gioco e di intervenire su più fronti per migliorare, ampliare e, in taluni casi, "aggiustare" i contenuti del GDR multiplayer.

In quest'ottica rientra l'aggiunta della linea narrativa rappresentata dalle missioni Chronicles of a New Era e, con essa, l'introduzione di nuovi orchestrion rolls, di carte Triple Triad supplementari per il proprio deck virtuale di abilità e, soprattutto, del nuovo raid Pandemonium Asphodelos.

Contestualmente all'arrivo del nuovo Raid assistiamo anche alla riformulazione dei Punti Esperienza da ottenere completando i dungeon dei livelli dall'81 all'89 e, sul fronte strettamente contenutistico, all'aggiunta di nuovi minion, oggetti, obiettivi, brani strumentali per la colonna sonora e di Trofei inediti per la versione PlayStation 5.

Decisamente interessanti sono poi gli interventi svolti da Square Enix per migliorare la componente audio nel suo complesso, ad esempio con l'introduzione di musiche inedite e di regolazioni per effetti sonori come le azioni Broil IV o la Voce 4 nei frangenti di combattimento. In attesa di scoprire come si evolverà il kolossal MMORPG di Square Enix da qui ai prossimi mesi (e anni), vi lasciamo a questo nostro approfondimento sui cambiamenti allo sviluppo di Final Fantasy 14 avvenuti durante la pandemia.