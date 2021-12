Final Fantasy 14 Endwalker, troppe code: Square Enix offre 7 giorni di gioco gratis

Con il debutto dell'ultima espansione dell'apprezzato MMO, i server di Final Fantasy XIV sono stati presi d'assalto, con conseguente intasamento dei server e lunghe code d'ingresso per i giocatori ansiosi di testare Endwalker.

Mentre Square Enix lavora per stabilizzare la situazione, sono ancora molti gli utenti dell'Early Access affetti da diverse problematiche. Per questa ragione, il colosso giapponese ha annunciato di aver deciso di offrire un piccolo risarcimento alla community.



In occasione del debutto ufficiale di Final Fantasy XIV Endwalker, gli utenti in possesso del gioco completo e che dispongono di un abbonamento attivo riceveranno dunque 7 giorni di gioco gratis. L'omaggio sarà offerto anche a coloro che stanno usufruendo della prova gratuita di 30 giorni inclusa con la registrazione della versione completa dell'MMO. La settimana omaggio sarà inoltre disponibile anche per coloro che possiedono account multipli. Le tempistiche e le modalità precise per il riscatto dei 7 giorni di gioco omaggio saranno presto comunicate da Square Enix, che peraltro non esclude la possibilità di offrire ulteriori compensazioni a seconda dell'evoluzione della situazione dei server di Final Fantasy XIV.



Con l'Early Access di Final Fantasy XIV: Endwalker ha ufficialmente inizio l'ultima fase del longevo e amato MMO, che in futuro non riceverà più ulteriori espansioni.