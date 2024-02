Final Fantasy 14: un evocativo cosplay di Y'shtola in cerca del sole

Pur essendo uscito nell'ormai lontano 2010, Final Fantasy 14 continua a stupire ampliando a cadenza quasi regolare i suoi contenuti e il suo universo narrativo. Il futuro dell'MMORPG di Square Enix è roseo e corrisponde al nome di Dawntrail, la prossima espansione che arriverà nell'estate del 2024.

In corrispondenza con il decimo anniversario dall'uscita di Final Fantasy 14 A Realm Reborn, la versione 2.0 del gioco, Square Enix pubblicherà Dawntrail, quello che a livello contenutistico pare potrà essere uno degli update più ricchi per il titolo.

Ad alcune settimane di distanza dalla presentazione del job del Viper in Final Fantasy 14, Yoshida e il team dietro l'MMORPG hanno svelato anche altre classi inedite. Arriverà il Pittomante, un mago d'attacco che si presenterà quasi come un pittore, e il Beastmaster, oltre che la nuova razza degli Hrothgar. Con l'avvento di Final Fantasy 14 Dawntrail ci saranno inoltre nuove ambientazioni, una zona in pieno stile Far West e una in stile cyberpunk. Trattasi del nuovo continente Tural e di Solution Nine.

Con Final Fantasy 14 a quota 30 milioni di giocatori, attendiamo con ansia queste novità in compagnia della cosplayer italiana Giulia Rinoa, in arte Rinoa Blue Jasmin. In questo cosplay di Final Fantasy 14 ritroviamo Y'shtola, la cercatrice del sole della razza dei miqo'te, mentre attraversa un ponte con la sua asta magica già sfoderata.