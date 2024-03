Final Fantasy 14 è diventato troppo facile? Naoki Yoshida promette di intervenire

Dopo tanti anni sulla cresta dell'onda, Final Fantasy XIV potrebbe essere diventato molto più semplice ed accessibile rispetto al passato non riproponendo più lo stesso senso di sfida delle origini. E' ciò che pensa il producer e director Naoki Yoshida a proposito del suo acclamato MMORPG.

Nel corso di un'intervista con Famitsu, Yoshida si è soffermato sull'attuale difficoltà generale dell'opera sostenendo che è diventata molto più rilassante del previsto: "D'ora in avanti continueremo a lavorare per sorprendere i giocatori e superare le loro aspettative, tuttavia ho riflettuto su un aspetto: mentre continuavamo a lavorare su Final Fantasy XIV abbiamo reso il gioco più abbordabile in modo così che si potesse giocare senza stress, ma se guardiamo agli ultimi 10 anni potremmo aver esagerato in tal senso", sostiene il director.

Secondo Yoshida "i videogiochi dovrebbero ovviamente includere elementi di stress, ma trovare il giusto equilibrio è estremamente difficile. Ad esempio se giochi un gioco d'azione side-scrolling e non ci fosse alcun burrone in cui cadere qualora si sbagliasse un salto, quel gioco sarebbe privo di stress ma al tempo stesso non sarebbe divertente. Per quanto riguarda Final Fantasy XIV vorrei ripristinare quello stress originale in qualche modo: così facendo potremmo offrire ai giocatori la giusta dose di difficoltà e renderla migliore che mai".

Non solo la grafica di Final Fantasy 14 verrà aggiornata per restare maggiormente al passo con i tempi ed attirare nuovo pubblico, in futuro anche il grado di sfida complessivo potrebbe dunque essere rinnovato da Square Enix: "E' una sfida per i prossimi 10 anni di sviluppo, ed attualmente sto lavorando a diversi elementi di game design, il che è divertente. Ma sono sicuro che alcune persone si chiederanno perché sia così pazzo da pensare una cosa del genere".

Nel frattempo Final Fantasy 14 Dawntrail tornerà a mostrarsi al PAX East 2024 previsto per il prossimo 23 marzo.

