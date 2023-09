Final Fantasy 14 free to play? Naoki Yoshida non ci pensa proprio

Final Fantasy XIV diventerà mai free to play? A questa domanda ha risposto Naoki Yoshida durante il recente Final Fantasy XIV Fan Fest a Las Vegas. E la risposta è stata molto chiara: no, non ci sono piani in merito e difficilmente le cose cambieranno.

Esiste una versione di prova gratis di Final Fantasy 14 che permette di giocare fino al livello 60, con l'arrivo della nuova espansione Dawntrail, la free trial verrà aggiornata con level cap a livello 70 e con i contenuti di Stormblood, così da permettere ai giocatori di provare una vasta porzione del gioco e di una delle espansioni più amate del celebre MMORPG.

Yoshida sottolinea come "la versione trial viene tenuta in grande considerazione e continueremo ad espanderla in futuro", inoltre ribadisce che "Final Fantasy XIV non diventerà free to play, non ci stiamo pensando e non abbiamo in programma nulla del genere."

L'espansione Dawntrail arriverà durante l'estate 2024 insieme alla versione Xbox di Final Fantasy 14, quest'ultima verrà preceduta da una Beta in programma per la prossima primavera. Final Fantasy XIV è uno dei più grandi successi di Square Enix, il publisher giapponese sta continuando ad investire sul progetto con l'obiettivo di conquistare nuovi giocatori ed espandere il numero degli abbonati attivi.