Final Fantasy 14 giocabile gratis fino a livello 60, prova le novità della patch 6.4

Nei giorni della pubblicazione della nuova Patch 6.4 per Final Fantasy 14, Square Enix ha nuovamente invitato tutti i giocatori ancora lontani da Eorzea a provare gratuitamente il suo MMORPG, che ricordiamo essere curato dallo stesso team che tra qualche settimana sfornerà l'atteso Final Fantasy 16.

Provare gratuitamente Final Fantasy 14 è semplicissimo: è sufficiente recarsi a questo indirizzo e seguire le indicazioni per la creazione di un nuovo account Square Enix e l'installazione della Free Trial. Questa particolare edizione dell'MMORPG permette ai nuovi giocatori di imbarcarsi in un'avventura fino al livello 60, senza alcun tipo di restrizione per quanto riguarda il tempo di gioco, di dedicarsi alle proprie attività preferite - che siano i combattimenti, la storia, il crafting, la pesca, la ricerca dell'outfit perfetto, i card game, le corse con i Chocobo - senza pressioni di sorta. Square Enix ci tiene a precisare che non è mai troppo tardi per unirsi all'avventura, dal momento che dispone di svariati sistemi per accogliere i nuovi giocatori, come la Hall of the Novice (dove è possibile imparare i rudimenti del sistema di combattimento per ognuno dei quattordici Job nel gioco), il Mentor System (che permette di unirsi ad un giocatore più esperto che funge da mentore) e i Preferred Worlds (dei mondi con bonus all'esperienza per i novizi).

Se siete curiosi di scoprire cosa offre e come funziona nel dettaglio la prova gratuita di Final Fantasy XIV, allora vi consigliamo di collegarvi alle 18:00 di oggi domenica 28 maggio sul canale Twitch di Everyeye, dove SchiacciSempre fugherà tutti i vostri dubbi tra una quest e l'altra.

I giocatori di lunga data, invece, sono invitati a tornare sui server per godersi i nuovi contenuti della corposa Patch 6.4 di Final Fantasy 14, che lo scorso 23 maggio ha introdotto la nuova main quest The Dark Throne, nuovi Dungeon, Trial e missioni secondarie, un aggiornamento per il Blue Mage, un'espansione di Island Sanctuary, novità per la pesca nell'oceano, il nuovo sistema Duty Support e tanti nuovi oggetti, tra cui ricette, cavalcature, minion e altro ancora.