Final Fantasy 14 di nuovo gratis su PC, PS4 e PS5: la Free Trial è stata ripristinata

È gravi problemi di connettività che hanno caratterizzato i giorni del lancio dell'espansione Endwalker sono ormai alle spalle e la situazione nel mondo di Eorzea in Final Fantasy 14 sta pian piano ritornando alla normalità. Nelle scorse ore, come promesso lo scorso weekend, Square Enix ha ripristinato la Free Trial.

Ciò significa che Final Fantasy 14 può nuovamente essere giocato gratuitamente da tutti i nuovi utenti su PC, PlayStation 5 e PS4. La Free Trial permette a tutti i curiosi di accedere ad una larga fetta dell'esperienza dell'MMORPG giapponese, ossia il gioco base e la prima espansione Heavensword, e di raggiungere al massimo il livello 60.

Sono quindi escluse dalla Free Trial le successive tre espansioni (Stormblood, Shadowbringers e la recente Endwalker), che hanno alzato il level cap di 10 punti ciascuna portandolo all'attuale limite di 90. Nonostante ciò, la versione di prova gratuita include contenuti a sufficienza per tenere i nuovi giocatori incollati per decine di ore ed, eventualmente, convincerli ad acquistare le espansioni successive e a pagare il canone mensile.

Se volete provare gratis Final Fantasy 14 su PC, PS4 e PS5 non dovete far altro che recarvi a questo indirizzo e registrare un nuovo account. I giocatori già iscritti non possono usufruire della prova gratuita.