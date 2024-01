Final Fantasy 14: Naoki Yoshida lo ama così tanto che ci lavorerebbe anche da licenziato

Il Tokyo Fan Fest ci ha portato tante novità su Final Fantasy 14 Dawntrail, con la nuova espansione del celebre MMORPG attesa per l'estate 2024 che promette di essere ricchissima. Ancora oggi, a distanza di anni, Naoki Yoshida ci sta mettendo anima e cuore sul progetto, come ha dimostrato in un'intervista durante l'evento.

Proprio durante un incontro con i giornalisti al termine del primo giorno del Tokyo Fan Fest, il producer e director di Final Fantasy XIV ha svelato di amare così tanto il gioco che sarebbe disposto a tutto pur di continuare a lavorarci senza sosta, anche in caso venisse licenziato da Square Enix: succedesse una cosa simile, ha scherzato Yoshida, sarebbe persino disposto a lavorarci come collaboratore esterno pur di non abbandonarlo. E se invece ciò non fosse possibile, si trasformerebbe allora in un semplice giocatore pronto a lamentarsi continuamente delle decisioni degli sviluppatori.

E qualora morisse prematuramente? Yoshi-P ha pensato persino a questa ipotesi: "Potrei morire tra 20 o 30 anni, ma pure se dovessi collassare adesso proprio in questo momento, il mio team se la caverebbe bene. Di sicuro non ci sarebbe un'altra persona che parlerebbe per due ore filate della prossima espansione davanti a un vasto pubblico come me, ma non ho dubbi che il mio team sarebbe in grado di trasmettere le stesse informazioni e lo stesso entusiasmo", assicura il producer e director.

Yoshida ha poi svelato come fa a mantenere fresco Final Fantasy XIV nonostante i tanti anni passati dalla sua originale pubblicazione: non pensare che il gioco sia un MMORPG è "il segreto per non esaurire le idee", oltre a lasciare molta libertà creativa ai membri del team, soprattutto i più giovani o i nuovi arrivati. Intanto Final Fantasy 14 ha raggiunto i 30 milioni di giocatori e con Yoshi-P sempre saldo alla guida l'opera non sembra affatto voler rallentare.