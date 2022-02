Final Fantasy 14 non avrà gli NFT, parla Naoki Yoshida

Naoki Yoshida ha parlato del prossimo grande aggiornamento di Final Fantasy 14 e della roadmap per il futuro, entrando nell'argomento il producer ha confermato che il gioco non supporterà in alcun modo gli NFT.

Square Enix è interessata agli NFT e lo stesso Yoshida non disprezza assolutamente i non-fungible token, tuttavia questi non arriveranno mai in Final Fantasy XIV poiché il gioco non è progettato per ospitare questo tipo di elementi e l'aggiunta di NFT comporterebbe la riscrittura totale di molti aspetti della produzione.

Yoshida chiarisce come gli NFT potrebbero arrivare in altri progetti da lui supervisionati, sicuramente c'è del potenziale da esplorare per quanto riguarda questo mondo ma come detto, Final Fantasy XIV non è il posto giusto per questo genere di esperimenti.

L'MMORPG di Square Enix. riceverà un corposo update grafico con la patch 7.0, inoltre presto tornerà la prova gratuita di Final Fantasy XIV. EndWalker ha concluso il ciclo narrativo del gioco e non ci saranno altre grandi espansioni ma Yoshida ha più volte ribadito che il supporto a Final Fantasy 14 continuerà ancora a lungo e la compagnia ha in programma di pubblicare contenuti per tanti anni, così da supportare la community e ovviamente provare ad allargare la user base di giocatori attivi.