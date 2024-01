Final Fantasy 14: tutte le novità dal Tokyo Fan Fest, dal Pictomancer alla nuova razza

Oltre alla conferma che Final Fantasy 14 ha raggiunto i 30 milioni di giocatori, in occasione del Fan Fest di Tokyo Square Enix ha alzato il sipario su diverse intriganti novità per il suo celebre MMORPG in arrivo con Dawntrail, la prossima grande espansione prevista per l'estate del 2024.

Anzitutto viene confermato l'arrivo di un nuovo mestiere per i propri personaggi, il Pictomancer, che si aggiunge all'altra classe inedita limitata rappresentata dal Beastmaster: con questo job si fa ricorso a un pennello speciale per trasformare in realtà la propria immaginazione e dare così vita a creature, armi e addirittura scenari. Considerato però che per dare vita a queste creazioni ci vuole tempo, il Pictomancer dispone anche di incantesimi che può subito usare in combattimento senza dunque restare inerme di fronte all'offensiva nemica.

Dawntrail aggiungerà anche una nuova razza giocabile, Hrothgar femminile, creature poche di numero rispetto alle controparti maschili ma propense al comando e dotate di una corporatura molto robusta che le rendono assai temibili. Sempre durante l'evento giapponese sono stati confermati una nuova città piena di edifici torreggianti, Solution Nine, oltre alla nuova area Heritage Found, piena di energia ma spesso soggetta al maltempo. Tutti questi contenuti verranno affiancati da nuovi raid, nuovi dungeon e Field Operations inedite.

Da ricordare infine che la beta della versione Xbox di Final Fantasy 14 è in arrivo, così come il crossover con Final Fantasy XVI intitolato The Path Infernal, previsto per il prossimo aprile.