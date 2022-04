Final Fantasy 14, nuove avventure disponibili: ecco la patch 6.1 Newfound Adventure

In attesa di poter mettere mano alla speciale collezione Uniqlo che celebra i 35 anni di Final Fantasy, prosegue il supporto post lancio offerto da Square Enix a Final Fantasy XIV.

Il team di sviluppo ha infatti reso disponibile per il download la nuova Patch 6.1, battezzata ufficialmente Newfound Adventure. Grazie all'aggiornamento, gli avventurieri immersi nell'MMO hanno la possibilità di partire alla scoperta di contenuti inediti, per seguire i primi passi del Guerriero della Luce, pronto ad un nuovo viaggio dopo aver conquistato la vittoria in un'importante battaglia. Sul fronte del gameplay, la Patch 6.1 di Final Fantasy XIV provvede invece a introdurre una nuova serie di Raid per le alleanze. Denominata Miti del Reame, quest'ultima si svilupperà attorno al mistero che circonda i Dodici. Spazio anche al PvP, che accoglie il nuovo conflitto Crystalline, e ad una revisione del sistema di supporto dei Duty.



Guardando al futuro, Square Enix anticipa inoltre alcuni dei contenuti che saranno attivati con i prossimi update dell'MMO. In particolare, Dragonsong's Reprise (Ultimate) diverrà disponibile con la futura Patch 6.11, mentre le missioni relative ad Arkasodars, a Tataru's Grand Endeavor e a Somehow Further Hildibrand Adventures faranno il proprio ingresso in-game con la futura Patch 6.15. Infine, il Data Center Travel sarà introdotto dalla Patch 6.18. Tutti e tre gli aggiornamenti sono al momento privi di una data di pubblicazione precisa.