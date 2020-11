Final Fantasy 14: al via un nuovo capitolo di Shadowbringers con la patch 5.4

L'8 dicembre i Guerrieri della Luce potranno partire per nuove avventure, come annunciato da Square Enix insieme alla data di uscita e ai dettagli della patch 5.4, il prossimo aggiornamento principale di Final Fantasy XIV Online.

Intitolata Futures Rewritten, la patch apre un nuovo capitolo nell'acclamata storia dopo l'emozionante finale dello scenario principale di Shadowbringers. I contenuti della patch 5.4 sono stati stati mostrati in anteprima nel trailer visibile in apertura di notizia, mostrato oggi durante il nuovo episodio di Letter from the Producer LIVE.

Il produttore e direttore Naoki Yoshida ha inoltre annunciato Final Fantasy XIV Announcement Showcase, uno speciale evento globale in streaming. L'evento, in programma per il 6 febbraio 2021, offrirà nuove informazioni e annunci relativi al gioco. I dettagli sugli orari dello streaming e sui canali per seguirlo verranno annunciati in seguito.

La patch 5.4 include aggiornamenti di rilievo e nuovi contenuti per giocatori di ogni tipo su PC, Mac, PlayStation 4 e PlayStation 5 tramite retrocompatibilità. I nuovi giocatori possono usufruire di una prova gratuita ampliata, che ora include tutti i contenuti di A Realm Reborn e dell'espansione Heavensward.

Nuove missioni principali – Dopo che il fato del First è stato deciso, gli Scions fanno il loro atteso ritorno al Source, ma nel futuro a cui anelano la storia scritta risulterà come un inno alla pace... o un canto funebre?

– Dopo che il fato del First è stato deciso, gli Scions fanno il loro atteso ritorno al Source, ma nel futuro a cui anelano la storia scritta risulterà come un inno alla pace... o un canto funebre? Nuovo raid dungeon: Eden's Promise – Il terzo capitolo di questa serie di raid per 8 giocatori prosegue la storia di Ryne e della sua misteriosa controparte Gaia, che hanno riportato l'equilibrio agli elementi dell'Empty. La patch 5.4 offre nuove e ardue battaglie, tra cui lo scontro con un nuovo boss ideato da Tetsuya Nomura, direttore di KINGDOM HEARTS® e veterano della serie Final Fantasy. Lo scontro è disponibile ai livelli di difficoltà Normal e Savage.

– Il terzo capitolo di questa serie di raid per 8 giocatori prosegue la storia di Ryne e della sua misteriosa controparte Gaia, che hanno riportato l'equilibrio agli elementi dell'Empty. La patch 5.4 offre nuove e ardue battaglie, tra cui lo scontro con un nuovo boss ideato da Tetsuya Nomura, direttore di KINGDOM HEARTS® e veterano della serie Final Fantasy. Lo scontro è disponibile ai livelli di difficoltà Normal e Savage. Aggiornamenti di Chronicles of a New Era - The Sorrow of Werlyt – Dopo aver sconfitto la Sapphire Weapon, i giocatori potranno continuare a opporsi insieme a Gaius al progetto di costruzione di macchine da guerra dell'Impero. Tuttavia, informazioni scoperte di recente alluderanno a un altro nemico in agguato nell'ombra: Emerald Weapon.

- The Sorrow of Werlyt – Dopo aver sconfitto la Sapphire Weapon, i giocatori potranno continuare a opporsi insieme a Gaius al progetto di costruzione di macchine da guerra dell'Impero. Tuttavia, informazioni scoperte di recente alluderanno a un altro nemico in agguato nell'ombra: Emerald Weapon. Nuova sfida: Castrum Marinum – Dopo la conferma dell'esistenza di una macchina da guerra dal nome in codice "Emerald", gli Warriors of Light dovranno sferrare un assalto preventivo per impedire che la nuova minaccia venga scatenata. I giocatori possono sfidare Emerald Weapon ai livelli di difficoltà Normal ed Extreme.

– Dopo la conferma dell'esistenza di una macchina da guerra dal nome in codice "Emerald", gli Warriors of Light dovranno sferrare un assalto preventivo per impedire che la nuova minaccia venga scatenata. I giocatori possono sfidare Emerald Weapon ai livelli di difficoltà Normal ed Extreme. Nuovo dungeon: Matoya's Relict – I giocatori possono esplorare l'ex laboratorio dell'Archon Matoya insieme ad altri avventurieri o, grazie al Trust System, con un gruppo di personaggi non giocanti.

– I giocatori possono esplorare l'ex laboratorio dell'Archon Matoya insieme ad altri avventurieri o, grazie al Trust System, con un gruppo di personaggi non giocanti. Nuova sfida Unreal: The Navel (Unreal) – La patch 5.4 scatenerà sugli avventurieri di livello 80 la nuova versione più impegnativa di una primal esistente, Titan, offrendo una nuova sfida e l'occasione di ottenere premi unici.

– La patch 5.4 scatenerà sugli avventurieri di livello 80 la nuova versione più impegnativa di una primal esistente, Titan, offrendo una nuova sfida e l'occasione di ottenere premi unici. Nuova modalità "Explorer" – Questa nuova modalità di gioco consentirà di acquisire immagini nei dungeon di Shadowbringers senza correre il rischio di incontrare nemici. Sarà possibile anche evocare cavalcature e minion per acquisire immagini ancora più scenografiche.

– Questa nuova modalità di gioco consentirà di acquisire immagini nei dungeon di Shadowbringers senza correre il rischio di incontrare nemici. Sarà possibile anche evocare cavalcature e minion per acquisire immagini ancora più scenografiche. Aggiornamenti alla pesca oceanica – Insieme ad altri aggiornamenti verranno aggiunte nuove rotte di pesca nelle regioni di Black Shroud e Dravania.

– Insieme ad altri aggiornamenti verranno aggiunte nuove rotte di pesca nelle regioni di Black Shroud e Dravania. Aggiornamento Performance Action – Il violino è stato aggiunto agli strumenti suonabili.

– Il violino è stato aggiunto agli strumenti suonabili. Aggiornamenti Triple Triad – Il popolare gioco di carte è stato migliorato con aggiornamenti dell'interfaccia, regole semplificate di costruzione del mazzo per i neofiti e nuovi tornei. Sarà inoltre possibile creare i propri tornei personalizzati, regole comprese, con un massimo di 8 giocatori.

– Il popolare gioco di carte è stato migliorato con aggiornamenti dell'interfaccia, regole semplificate di costruzione del mazzo per i neofiti e nuovi tornei. Sarà inoltre possibile creare i propri tornei personalizzati, regole comprese, con un massimo di 8 giocatori. Aggiornamenti per raccolta e creazione – La patch 5.4 introdurrà delle modifiche ad alcune azioni di creazione, ai sistemi di raccolta e riduzione etera per i raccoglitori e altro ancora.

– La patch 5.4 introdurrà delle modifiche ad alcune azioni di creazione, ai sistemi di raccolta e riduzione etera per i raccoglitori e altro ancora. Aggiornamento Ishgardian Restoration (patch 5.41) – Inizierà la quarta e ultima fase della Restoration of the Holy See of Ishgard, in cui i giocatori collaboreranno per completare la ricostruzione del loro mondo.

(patch 5.41) – Inizierà la quarta e ultima fase della Restoration of the Holy See of Ishgard, in cui i giocatori collaboreranno per completare la ricostruzione del loro mondo. Aggiornamento "Save the Queen" (patch 5.45) – Il nuovo capitolo di "Save the Queen" prosegue la storia scritta dal celebre game designer Yasumi Matsuno (Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII). L'aggiornamento aggiungerà anche la Delubrum Reginae, una nuova battaglia su vasta scala con 24 giocatori a difficoltà Normal e 48 a difficoltà Savage.

(patch 5.45) – Il nuovo capitolo di "Save the Queen" prosegue la storia scritta dal celebre game designer Yasumi Matsuno (Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII). L'aggiornamento aggiungerà anche la Delubrum Reginae, una nuova battaglia su vasta scala con 24 giocatori a difficoltà Normal e 48 a difficoltà Savage. Aggiornamento armi Resistance (patch 5.45) – Chi completerà la serie di missioni Save the Queen della patch 5.45 potrà potenziare di altri due livelli le proprie armi Resistance. Il secondo livello di potenziamento permetterà di personalizzare alcuni parametri dell'arma per adattarla al proprio stile di gioco.

(patch 5.45) – Chi completerà la serie di missioni Save the Queen della patch 5.45 potrà potenziare di altri due livelli le proprie armi Resistance. Il secondo livello di potenziamento permetterà di personalizzare alcuni parametri dell'arma per adattarla al proprio stile di gioco. Aggiornamento Blue Mage (patch 5.45) – Questo mestiere limitato sarà aggiornato in diversi modi, con un nuovo limite di livello fissato a 70, nuove magie da apprendere dai nemici, nuovo equipaggiamento specifico e aggiunte al Blue Mage Log.

(patch 5.45) – Questo mestiere limitato sarà aggiornato in diversi modi, con un nuovo limite di livello fissato a 70, nuove magie da apprendere dai nemici, nuovo equipaggiamento specifico e aggiunte al Blue Mage Log. Aggiornamento Skysteel Tool (patch 5.45) – Disciples of the Land e Disciples of the Hand potranno migliorare ulteriormente i loro Skysteel Tools e renderli più efficaci per la creazione e la raccolta.

(patch 5.45) – Disciples of the Land e Disciples of the Hand potranno migliorare ulteriormente i loro Skysteel Tools e renderli più efficaci per la creazione e la raccolta. Modifiche alle azioni PvE e PvP, aggiunta della partita veloce al Doman Mahjong, una nuova caccia al tesoro nei dungeon, nuove skin per l'interfaccia e altro.

In più, Square Eniz e Pusheen hanno annunciato l'imminente arrivo degli adesivi iMessage Pusheen a tema Final Fantasy XIV. Gli adesivi nati da questa collaborazione saranno disponibili nei primi giorni di dicembre e comprendono venti graziosi adesivi con Pusheen vestito da diversi personaggi e creature del mondo di Final Fantasy XIV.