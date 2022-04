Final Fantasy 14 è offline il 5 aprile, i server non funzionano

Nel momento in cui scriviamo, Final Fantasy 14 Online non funziona. Il gioco è in manutenzione nella mattinata di oggi, martedì 5 aprile, i lavori andranno avanti per qualche ora e precedono la pubblicazione del nuovo aggiornamento 6.08, un hotfix per risolvere bug e problemi tecnici.

La manutenzione durerà fino alle 11:00 ora italiana, a meno ovviamente di imprevisti che potrebbero prolungare queste tempistiche. Final Fantasy XIV Online dunque non funziona il 5 aprile, per qualche ora i server non sono accessibili, Square Enix non ha reso noto il contenuto della patch 6.08 ma presumibilmente questo aggiornamento andrà a risolvere vari bug e problemi tecnici e preparerà il terreno all'arrivo della patch 6.1 di Final Fantasy XIV in arrivo il 12 aprile.

L'MMO di Square Enix sta riscuotendo un notevole successo tanto che il publisher è stato costretto a sospendere la prova gratuita per qualche settimana con l'obiettivo di evitare di intasare ulteriormente i server, già pieni dopo la pubblicazione di EndWalker a novembre. La situazione è tornata alla normalità e la prova gratis di Final Fantasy 14 è stata ripristinata per tutti i giocatori su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. La free trial permette di giocare gratis fino a livello 60 provando una piccola parte dei contenuti di questo enorme gioco di ruolo online.