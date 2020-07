Final Fantasy 14 Online: annunciata la collaborazione con Dragon Quest X

Dragon Quest X ritorna oggi a Eorzea con l’inizio dell’evento Breaking Brick Mountains, in programma su Final Fantasy XIV Online fino al 27 luglio, con tante ricompense per i giocatori.

Per partecipare al nuovo evento vi basterà parlare con Havak Alvak a Ul'dah Steps of Naid per iniziare la missione e poi completare i Fate speciali che si trovano in varie aree di A Realm Reborn. Durante l'evento, sarà possibile guadagnare le seguenti ricompense:

Copricapo Thug’s Mug

Minion Wind-up Brickman

Copricapo King Slime Crown

I nuovi giocatori di Final Fantasy XIV Online sono invitati a scaricare la prova gratuita per accedere ai contenuti fino al livello 35, creare un massimo di otto personaggi utilizzabili e provare razze, classi e attività senza alcun limite di tempo.

Shadowbringers è la terza espansione di Final Fantasy XIV Online e ha ricevuto lodi dalla critica e dai fan fin dalla sua uscita a luglio 2019. L’espansione offre a neofiti e veterani centinaia di ore di contenuti da esplorare, tra cui nuovi scenari mozzafiato, le classi Gunbreaker e Dancer, le razze Hrothgar e Viera, il sistema di Trust e molto altro.