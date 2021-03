Final Fantasy 14 Online: bannati quasi 6.000 giocatori per rivendita illecita di oggetti

Square Enix ha annunciato di aver bannato quasi 6.000 giocatori da Final Fantasy XIV Online. Il motivo? I giocatori in questione vendevano oggetti in-game per ricavarne denaro reale e si sono resi complici di altre attività illecite proibite dai termini di servizio del gioco.

Nello specifico dal 25 febbraio al 3 marzo sono stati bannati 5.037 account coinvolti direttamente nella vendita, a questi hanno fatto seguito altri 814 account accusati di aver pubblicizzato la vendita degli oggetti guadagnandone comunque denaro reale.

Il publisher fa sapere che non intende tollerare questo genere di attività e altri comportamenti contrari allo spirito del gioco e che siano in contraddizione con i termini di servizio accettati da chiunque abbia registrato un nuovo account. Square Enix invita i giocatori a non farsi tentare da attività illecite e anzi chiede di segnalare comportamenti scorretti tramite l'assistenza, così da aiutare il team di moderazione.

Square Enix ha grandi piani per il suo MMO e intende supportare Final Fantasy 14 almeno per altri cinque anni, a breve verrà pubblicato l'update per la versione next-gen PS5 mentre l'arrivo su Xbox One e Xbox Series X/S appare improbabile, almeno stando a recenti dichiarazioni del team di sviluppo. Per quest'anno è stato annunciato il lancio della nuova espansione Endwalker, in arrivo durante l'estate.