Final Fantasy 14 Online: la versione Xbox avrà una Valuta 'esclusiva' per acquisti ingame

A pochi giorni dal lancio di Final Fantasy 14 Online su Xbox, i curatori del sito ufficiale di Square Enix confermano che la nuova versione del celebre GDR multiplayer si baserà su un sistema di microtransazioni 'esclusivo' e legato a una speciale valuta ingame.

Chi si avventurerà nella dimensione ruolistica di Final Fantasy XIV Online su Xbox Series X|S a partire dal 21 marzo, infatti, potrà accedere al Mog Station o al Negozio dell'MMORPG di Square Enix per acquistare Monete speciali da utilizzare per gli acquisti ingame opzionali.

Le nuove Monete 'in esclusiva Xbox' di Final Fantasy 14, presumibilmente, sono state aggiunte da Square Enix e Microsoft per consentire a quest'ultima di ricevere una percentuale sugli acquisti e sugli abbonamenti effettuati dai giocatori. Nel Negozio interno di FFXIV accessibile su Xbox, i giocatori Xbox Series X e Series S potranno spendere le Monete acquistate da Square Enix per ottenere vari oggetti ingame come costumi, cavalcature, personalizzazioni per armi, emote ed elementi di arredamento, mentre nel Mog Station sarà possibile utilizzare le Monete per passare alla versione completa del gioco e acquistare altri servizi, come il tempo aggiuntivo di abbonamento.

Il nuovo sistema di microtransazioni 'in esclusiva Xbox' di Final Fantasy 14 Online debutterà su Xbox Series X|S il 21 marzo insieme alla prova gratuita estesa del GDR multiplayer che comprende il gioco base A Realm Reborn, le prime due espansioni Heavensward e Stormblood e tutti i contenuti dell'avventura fino all'avvenuto raggiungimento del Livello 70 del proprio eroe.

