Final Fantasy 14: le ottimizzazioni per PS5 e le novità della patch 5.5

Nel weekend Square Enix ha annunciato l'espansione Endwalker per Final Fantasy XIV ma c'è di più perchè il publisher ha rivelato anche la versione PS5 del gioco e i primi dettagli sulla patch 5.5, in arrivo ad aprile.

Final Fantasy XIV 5.5 Death Unto Dawn

Questo nuovo update arriverà sempre il 13 aprile e porrà le basi per la nuova espansione, oltre a proporre il terzo capitolo dell'arco narrativo YoRHa Dark Apocalypse ispirato a NieR.

Nuove missioni principali

Nuovo raid di alleanza

Nuove missioni Sorrow of Werlyt

Nuova sfida The Cloud Deck

Nuovo dungeon Paglth'an

Nuove missioni Save the Queen

Nuova sfida Unreal

Aggiornamenti per creatori

Aggiornamento Ishgard Restoration

Aggiornamento Modalità Explorer

Aggiornamenti Performance Action

Infine si parla di modifiche ai job PvE e PvP, nuove consegne, aggiornamento pesca oceanica, nuove cavalcature e altre novità non ancora annunciate.

Final Fantasy XIV Online per PS5

La versione next-gen di FF14 Online entrerà in Open Beta dal 13 aprile e offrirà vari miglioramenti rispetto alla versione per PS4, nello specifico la compagnia parla di caricamenti più brevi, aumento del framerate e supporto per la risoluzione 4K. Coloro che possiedono già un account con licenza commerciale valida potranno aggiornare Final Fantasy XIV Online da PS4 a PS5 senza costi aggiuntivi, è prevista anche una versione di prova per PlayStation 5.