Final Fantasy 14: la patch 6.5, Growing Light, arriva oggi con le sue novità

La patch 6.5 di Final Fantasy XIV Online, intitolata "Growing Light", è arrivata, portando con sé tanti nuovi contenuti. Come sempre, viene esteso non solo il tessuto narrativo del gioco con nuovi missioni del Main Scenario, ma anche il novero di sfide disponibili.

La patch 6.5, infatti, introduce un nuovo dungeon (The Lunar Subterrane), una nuova Trial (The Abyssal Fracture), sia a difficoltà normale che Extreme, un nuovo Alliance Raid, terzo nella serie di Myths of the Realm e una nuova Trial Unreal contro Thordan.

Sono stati anche rimodulati leggermente alcuni job ed è stato espanso il sistema del Duty Support, che consente di affrontare tutti i dungeon del gioco anche in solitaria, sostituendo i tre giocatori necessari con tre personaggi comandati dall'intelligenza artificiale e direttamente tratti dalla storia di gioco. Vengono apportate delle modifiche anche al PvP.

Non solo: viene estesa anche la versione di prova di Final Fantasy XIV fino all'espansione Stormblood, il che significa che potremo giocare gratuitamente fino al livello 70, se desideriamo avere un assaggio del gioco, del suo mondo e delle sue funzionalità.

All'interno di questo ciclo di patch, ma non nell'attuale aggiornamento, si inserisce anche la collaborazione fra Final Fantasy XIV e Fall Guys, le cui nuove attrazioni nel Gold Saucer saranno presto annunciate, e l'open beta di Final Fantasy XIV su Xbox Series X|S.