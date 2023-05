Final Fantasy 14, nuova patch e prova gratuita: c'è una sorpresa per gli iscritti PS Plus!

Tempo di novità per Final Fantasy XIV: il celebre MMORPG di Square Enix non solo riceve una nuova patch, ma è anche disponibile una nuova prova gratuita che permette di giocare gratis con il proprio personaggio fino al livello 60.

Considerato che la prova non ha limiti di tempo, si tratta di un'occasione d'oro per tutti coloro che sono sempre stati incuriositi da Final Fantasy XIV ma non hanno finora mai avuto modo di cimentarsi con i vastissimi contenuti dell'opera, che nel frattempo si è arricchita ancora di più: l'Update 6.4 The Dark Throne di Final Fantasy XIV è ora disponibile ed introduce un nuovo dungeon Mount Rokkon ed il raid Pandaemonium Anabaseios, che concluderà la trama di Pandaemonium.

In aggiunta, la nuova patch introduce la nuova prova The Voidcast Dais incentrata sulla figura di Golbez, villain di Final Fantasy IV, oltre a modifiche per diversi Job e nuovi contenuti narrativi con cui intrattenersi. Vengono inoltre introdotte nuove feature per Island Sanctuary, compresa la possibilità di poterne decorare gli esterni in totale libertà.

Infine, come segnalato sul PlayStation Store, c'è una novità per tutti gli abbonati a PlayStation Plus: la possibilità di riscattare senza costi aggiuntivi il contenuto Aetheryte aggiuntive come Free Destination per Final Fantasy XIV, che consentono di potersi teletrasportare gratuitamente in qualunque scenario del gioco, senza dover spendere Guil in-game. Il contenuto è disponibile per i successivi 30 giorni dopo l'attivazione, e può essere rinnovato ogni volta finché si mantiene attiva l'iscrizione a PlayStation Plus.