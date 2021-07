Final Fantasy 14 è così popolare, che anche la versione digitale è andata sold-out

Solitamente, la popolarità degli MMORPG cresce in concomitanza con la pubblicazione di nuove espansioni. Final Fantasy 14 sembra tuttavia sfuggire a questa regola non scritta, dal momento che sta vedendo crescere enormemente la sua utenza nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio di Endwalker.lancio di Endwalker

C'è talmente tanta voglia di Final Fantasy 14, che Square Enix sta avendo difficoltà nel soddisfare le richieste dei codici di attivazione. Sembra assurdo, ma nella giornata di ieri la Complete Edition (un'edizione comprendente il gioco base e le espansioni pubblicate fino ad oggi) non poteva essere acquistata digitalmente né in versione PC, né in versione PS4. Al posto del pulsante "Aggiungi al carrello" ce n'era uno che spediva i giocatori in una lista di attesa, una di quelle che solitamente vengono create per soddisfare le richieste di prodotti fisici molto ricercati.

È davvero insolito assistere ad un sold-out di un'edizione digitale, visto che i codici, dopotutto, sono infiniti. Dunque, è possibile che queste limitazioni abbiano avuto a che fare con la capienza dei server: forse Square Enix non era pronta a dare il benvenuto a così tanti giocatori in breve tempo. In ogni caso, sembra che la situazione sia ora tornata alla normalità: Final Fantasy 14 Complete Edition può essere tranquillamente acquistato in digitale sul negozio ufficiale di Square Enix, in tutte le sue versioni.

Ne approfittiamo per ricordarvi che la prossima grande espansione di Final Fantasy 14, Endwalker, sarà pubblicata il 23 novembre 2021. Nel attesa, potete già scaricare il Benchmark di Endwalker su PC.