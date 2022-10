Final Fantasy 14 si prepara alla patch 6.25, tra attacchi hacker e nuovi record di utenti

Nella notte è andata in onda una nuova puntata di "Final Fantasy XIV Letter From the Producer Live", durante la quale i produttori Naoki Yoshida e Toshio Murouchi hanno parlato dello stato attuale dell'MMORPG e del suo futuro.

Sono giorni difficili per Final Fantasy 14, divenuto il bersaglio di un attacco hacker. Un gruppo di malintenzionati sta cercando di rubare gli account dei giocatori utilizzando una combinazione di indirizzi email e password ottenuti illecitamente da altri servizi online. Square Enix sta lavorando sodo per contrastarlo, nel frattempo ha caldamente invitato tutti i giocatori di Final Fantasy 14 a cambiare la propria password mediante lo strumento dedicato.

Fatto questo doveroso avvertimento, passiamo a notizie ben più belle. Final Fantasy 14 ha ampiamente oltrepassato quota 27 milioni di videogiocatori e si avvia spedito verso il superamento di quota 28 milioni. Un anno fa la base utenti ammontava a 25 milioni, dunque è evidente che l'espansione Endwalker ha contribuito a portare tanti nuovi giocatori ad Eorzea. La nuova milestone verrà festeggiata con la pubblicazione della Patch 6.25 fissata per martedì 18 ottobre: l'aggiornamento porterà con sé ulteriori Hildibrand Adventures, nuove quest per il miglioramenti delle armi (Manderville Weapons), nuove Tribal Quest (Omicron) e nuovi dungeon Variant e Criterion. Non molto tempo dopo la Patch 6.25 verrà pubblicata anche la Patch 6.28, che sulla scia della rinnovata popolarità del PvP, introdurrà dei cambiamenti ai Job specificamente pensati per il competitivo.

Per far fronte alla crescente popolarità dell'MMORPG, il primo novembre verrà inoltre effettuata un'espansione dei data center in Nord America. Il nuovo Data Center si chiamerà Dynamics e i quattro nuovi mondi saranno identificati come Halicarnassus, Maduin, Marilith e Seraph. La lotteria per entrarci comincerà il 5 novembre.