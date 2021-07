Final Fantasy 14, pronti per Endwalker? Domani il benchmark con scene dall'espansione

Mancano ancora molti mesi all'uscita di Endwalker, la prossima grande espansione di Final Fantasy 14, ma Square Enix è già pronta a lanciare il benchmark ufficiale per permettere a tutti i giocatori PC di scoprire se saranno in grado di farla girare con la propria macchina da gioco.

Nel corso di un livestream andato in onda questa notte, i responsabili dell'MMORPG hanno annunciato che il benchmark ufficiale di Final Fantasy 14 Endwalker verrà messo a disposizione a partire dalle ore 09:00 di domani 11 luglio. Square Enix è solita offrire una serie di scene tratte dalle nuove ambientazioni, pertanto oltre a fornire delle indicazioni sulla potenza necessaria per far girare il motore grafico aggiornato, offrirà anche un assaggio di ciò che includerà l'espansione. Sarà presente anche l'editor del personaggio, che per l'occasione consentirà di creare un Male Viera, un esponente della nuova razza di Endwalker: il modello creato apparirà nelle scene del benchmark, ma non potrà essere importato nella versione finale.

Per celebrare l'annuncio, Square Enix ha anche pubblicato un trailer del benchmark, che potete visionare in apertura di notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che Final Fantasy 14: Endwalker verrà lanciata il 23 novembre 2021 anche su PS5 e PlayStation 4, oltre che su PC.