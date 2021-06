Final Fantasy 14 su PS5 delude: poche migliorie e framerate instabile per Digital Foundry

Sul finire dello scorso mese Final Fantasy 14 ha ricevuto il supporto a PS5 con la patch 5.55, un passo fondamentale che fa parte dell'importante percorso che culminerà il prossimo 23 novembre con la pubblicazione dell'espansione Endwalker.

Ebbene, nonostante abbia impiegato più tempo del solito, la redazione di Digital Foundry, con la collaborazione di un esperto esterno, ha analizzato nel dettaglio le migliorie offerte dalla patch per PlayStation 5, rimanendo poco soddisfatta del lavoro operato da Square Enix.

Su PS4 Pro Final Fantasy 14 può girare a 1080p oppure a 1440p, mentre su PS5 di Sony offre anche una terza possibilità, il 4K nativo. Peccato che a questa risoluzione le performance ne risentano pesantemente, al punto che anche sulla console next-gen di Sony il 1440p viene vista come la soluzione più praticabile, ovvero quella con il miglior compromesso tra risoluzione e qualità visiva, anche se non sono apprezzabili migliorie grafiche sostanziali rispetto a PlayStation 4 Pro e non sono neppure garantiti i 60fps. C'è di peggio: pare che in alcuni scenari è possibile ottenere un framerate più elevato facendo girare l'edizione PS4 Pro in retrocompatibilità!

La versione PS5 offre caricamenti rapidi, ma non si segnalano differenze sostanziali con la versione PS4 Pro in retrocompatibilità. Ciò significa che la riduzione dei tempi è resa possibile solo ed esclusivamente dall'hardware, e che non sono stati effettuati dei sostanziali interventi di ottimizzazione. L'unica area nella quale la versione PS5 vince, è nella resa dell'interfaccia, dell'HUD e delle icone, elementi upscalati con degli algoritmi IA. Neppure l'implementazione del DualSense convince: i trigger adattivi sono chiamati in causa raramente, mentre il feedback aptico è stato descritto come invadente, dal momento che dà una scossa ad ogni singolo passo compiuto dal personaggio. Maggiori dettagli potete trovarli alla fonte e nel video allegato in apertura di notizia.