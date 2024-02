Final Fantasy 14: quando inizia la Beta su Xbox, serve il Game Pass per giocare?

Square Enix ha condiviso i dettagli sulla Open Beta di Final Fantasy XIV per Xbox Series X/S, sciogliendo anche i dettagli riguardo la necessità di avere un abbonamento Game Pass attivo per partecipare alla fase di test.

Final Fantasy 14 ha 30 milioni di giocatori, sicuramente un ottimo risultato per un MMORPG a pagamento, e quest'anno il gioco di ruolo online Square Enix si appresta a debuttare anche su Xbox per la prima volta in assoluto.

Final Fantasy 14 Open Beta per Xbox: data e ora

La Open Beta di Final Fantasy XIV prenderà il via il 21 febbraio alle 09:00 del mattino ora italiana, solo e unicamente per coloro che non hanno mai giocato a FF14 e che registrano un account per la prima volta. Chi invece ha già un account attivo non potrà partecipare a questa fase Open Beta.

Final Fantasy 14: serve il Game Pass per giocare su Xbox?

Da notare come Square Enix ricordi che per partecipare alla Free Trial e alla Open Beta non è richiesto un account Xbox Game Pass Core o Ultimate. Al contrario, la versione completa di Final Fantasy XIV per Xbox Series X/S richiederà un abbonamento Game Pass attivo, una mossa piuttosto strana considerando che su PC e PS5 il gioco ha un proprio piano di abbonamento. Restiamo in attesa di chiarimenti da parte del publisher.