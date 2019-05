Final Fantasy 14 a quota 16 milioni di giocatori, ecco il benchmark per Shadowbringers

La community di Final Fantasy XIV Online continua a crescere mentre Square Enix annuncia che il gioco ha superato i 16 milioni di utenti nel mondo. Questa cifra segna un nuovo record per il MMORPG appena prima dell’uscita della terza espansione Shadowbringers, in arrivo il 2 luglio.

Durante la diretta, Il producer e director Naoki Yoshida ha anche rivelato alcuni nuovi dettagli riguardanti la nuova espansione:

Cambiamenti nel sistema di combattimento, incluse delle modifiche alle azioni dei ruoli

Aggiornamenti al sistema FATE, alle missioni secondarie e alle missioni dei mestieri

Modifiche alle sinergie dei lavori e bilanciamento degli stessi

Vari miglioramenti e aggiornamento dell’interfaccia

È stato pubblicato anche il trailer di Shadowbringers per le azioni dei mestieri, che mostra aggiornamenti e nuove abilità per tutti i mestieri. In aggiunta, è possibile scaricare il software benchmark ufficiale Final Fantasy XIV Shadowbringers.

Il software benchmark include immagini inedite di Shadowbringers così come l’editor di creazione del personaggio che permette ai giocatori di vedere come il personaggio appare in gioco, incluse le nuove razze Hrothgar e Viera. Gli utenti che creeranno personaggi usando il benchmark potranno importarli nel gioco completo.