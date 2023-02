Final Fantasy 14 reagisce al terremoto in Turchia e Siria: sospesa l'autodemolizione

Era già successo in passato: in occasione dello scoppio della guerra in Ucraina e della pandemia, Square Enix aveva sospeso i processi di autodemolizione in Final Fantasy XIV, per andare incontro ai giocatori in difficoltà.

Ora, il publisher torna a prendere la medesima decisione, in seguito al tragico disastro naturale che ha colpito Turchia e Siria. In considerazione delle migliaia di vittime causate dal terremoto, la casa di Final Fantasy ha deciso di voler lasciare aperte le porte del proprio celebre MMO a tutte le famiglie in difficoltà. Per questa ragione, a partire dalla mattinata di venerdì 10 febbraio 2023, il conto alla rovescia legato ai processi di autodemolizione di Final Fantasy XIV risulterà sospeso.

Grazie a questa decisione, il publisher va incontro ai giocatori dell'MMO temporaneamente impossibilitati ad accedere al titolo o a sostenere il costo dell'abbonamento. Ricordiamo infatti che Final Fantasy XIV prevede un sistema di autodemolizione per tutte le abitazioni che - in seguito a un protratto periodo di assenza dell'utente - vengono segnalate come "inattive". La meccanica, conclude Square Enix, sarà riattivata in una data non ancora precisata, che sarà stabilita in considerazione dell'evolversi della situazione nei Paesi colpiti dal violento terremoto.



Come già precedentemente confermato da Square Enix, ricordiamo che Final Fantasy XIV non riceverà nuove espansioni nel 2023.