Final Fantasy 14 da record su Steam, merito dello streamer Asmongold?

Sono passati molti anni dalla sua uscita (e dalla sua successiva rinascita), ma Final Fantasy 14 non passa mai di moda. Anzi, continua a crescere, come dimostrano i recenti dati che l'MMORPG ha fatto registrare su Steam.

Nelle ultime 24 ore Final Fantasy 14 ha raggiunto un picco di 47.542 giocatori connessi in contemporanea su Steam, facendo registrare un nuovo record. Quello precedente ammontava a 41.200 giocatori, un dato risalente al giugno del 2019, mese in cui venne lanciata l'espansione Shadowbringers. La cosa sorprendente, è che stavolta non è stato pubblicato nulla di nuovo (la prossima espansione, Endwalker, non vedrà la luce prima del mese di novembre).

L'aumento repentino dei giocatori sembra quindi essere dovuto alle recenti mosse del popolare streamer Asmongold che, deluso dai recenti sviluppi di World of Warcraft, ha deciso di abbandonare temporaneamente l'MMORPG di Blizzard per dedicarsi a Final Fantasy 14. Evidentemente i suoi fedeli seguaci (oltre due milioni su Twitch) l'hanno seguito subito, poiché il picco dei giocatori connessi è stato registrato appena un giorno dopo la messa in onda del primo streaming di Final Fantasy 14.

Square Enix, intanto, prosegue per la sua strada. Il futuro del gioco appare decisamente roseo: dopo l'aggiornamento per PS5 di maggio e la patch 5.57 di giugno, prossimamente sono attese anche la campagna Make It Rain (luglio), la patch 5.58 (entro agosto), gli eventi Moonfire Faire e The Rising, e il ritorno della collaborazione con Final Fantasy XV (settembre). Tutto ciò in preparazione del lancio dell'espansione Endwalker, fissato per il 23 novembre 2021.