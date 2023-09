Final Fantasy 14 è qui per restare: supporto per altri 10 anni nei piani di Yoshida

Era il 2013 quando Final Fantasy XIV A Realm Reborn fece il suo esordio su PS3 e PC. Il celebre MMORPG Square Enix ha dunque compiuto 10 anni, ma a quanto pare ha ancora una corsa decisamente lunga davanti a sé.

In una nuova intervista con Famitsu, il producer Naoki Yoshida ha parlato del futuro di Final Fantasy XIV ribadendo non solo che Final Fantasy 14 Dawntrail in arrivo nell'estate 2024 darà inizio ad una storia completamente nuova, ma anche che nei suoi piani c'è l'intenzione di supportare il gioco per altri 10 anni almeno.

"Intendiamo offrire il più elevato livello di catarsi con Final Fantasy XIV Dawntrail, ed è un qualcosa che possiamo raggiungere solo grazie alla storia conclusa con Endwalker andata avanti per oltre 10 anni. Mi piacerebbe provare a raggiungere gli stessi risultati nei prossimi 10 anni ancora", afferma Yoshida. Il producer riflette inoltre sul futuro dell'MMORPG domandandosi quanto il suo team debba differenziarsi da quanto creato nell'ultimo decennio, ma si dice comunque emozionato dall'idea di aver appena iniziato una nuova fase creativa per il suo gioco.

Qualunque siano i prossimi piani, una cosa sembra comunque sicura: Final Fantasy 14 non diventerà free to play, idea che Yoshida non sta minimamente tenendo in considerazione per il futuro della sua opera.