Final Fantasy 14 riceverà il primo grande upgrade grafico con la versione 7.0

Final Fantasy 14 sta vivendo il periodo più florido della sua storia e Square Enix intende fare di tutto per mantenere alto l'interesse dei giocatori anche negli anni a venire. Non a caso, ha appena ospitato un evento chiamato I prossimi 10 anni di FFXIV, a testimonianza dell'impegno a lunghissimo termine di cui si è fatta carico.

I giocatori possono aspettarsi il primo grande upgrade grafico in concomitanza con il lancio dell'aggiornamento 7.0, in altre parole con la prossima espansione che dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2023 (a patto che venga mantenuta la cadenza biennale che ha caratterizzato tutte le ultime espansioni). A dichiararlo è stato il produttore Yaoki Yoshida in persona, che ha chiaramente parlato di "primo" aggiornamento grafico, lasciando intendere che in un futuro ancora più lontano ce ne saranno degli altri. L''upgrade comporterà un incremento dei requisiti minimi delle versioni PC, tuttavia il team assicura che verrà ottimizzato a dovere anche per PlayStation 4, console che continuerà ad essere supportata almeno fino alla versione 7.0 di Final Fantasy XIV.

Cosa possiamo aspettarci dal primo aggiornamento grafico di Final Fantasy XIV? Yoshida ha parlato innanzitutto di un miglioramento della resa visiva dei personaggi mediante un incremento della risoluzione delle texture, un rinnovamento degli shader e un potenziamento del sistema d'illuminazione. L'obiettivo del team è quello di creare volti più realistici, rimanendo al contempo fedele al look originale senza ambire al fotorealismo spinto delle produzioni più recenti (Yoshida ha menzionato la resa dei volti del recente Horizon: Forbidden West). Alcuni personaggi non giocanti verranno completamente ricostruiti, come nel caso di Teledji Adeledji, che ricopre un ruolo molto importante in alcune cutscene. Tra le classi del gioco, quella dei Lalafell si sta rivelando la più difficile da aggiornare, poiché i tratti dei loro volti non si prestano facilmente ad un look "più realistico".

Le mappe vedranno il piazzamento di ulteriori fonti di luce, un miglioramento degli shader per le texture metalliche, ombre potenziate e un aumento del limite della memoria per far spazio ad un numero maggiore di oggetti sulla scena. In calce a questa notizia potete osservare i risultati dei primi test condotti dai grafici di Square Enix, i quali offrono un'anteprima dei miglioramenti grafici che verranno apportati a Final Fantasy 14.