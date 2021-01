Final Fantasy 14, rinvio per la live speciale: nuovo stato di emergenza in Giappone

L'evento era stato annunciato da Square Enix con grande anticipo: già nel corso del novembre 2020, il colosso videoludico giapponese aveva infatti confermato una nuova diretta streaming per Final Fantasy XIV.

Battezzata "Announcement Showcase", quest'ultima avrebbe dovuto con tutta probabilità ospitare la presentazione di una nuova espansione per l'apprezzato MMO fantasy. A rincarare le aspettative dei fan, del resto, ci aveva pensato di recente lo stesso Director del gioco, con Naoki Yoshida che a dicembre dello scorso anno aveva anticipato un grande balzo in avanti per Final Fantasy XIV nel 2021. I programmi di Square Enix, tuttavia, sono stati costretti ad un repentino mutamento.



Il persistere della pandemia di Covid-19 ha ancora una volta colpito con particolare forza il Giappone, costringendo il Paese del Sol Levante a dichiarare un nuovo stato di emergenza. Di conseguenza, Square Enix ha deciso di rinviare a data da destinarsi la speciale live di 14 ore, che avrebbe visto alternarsi un significativo numero di ospiti, tra pubblico e addetti ai lavori. Questo, tuttavia, non significa in maniera automatica che non saranno offerti gli aggiornamenti previsti in merito al futuro di Final Fantasy 14. Square Enix è infatti al lavoro per offrire comunque parte del programma previsto per il 6 febbraio, ovviamente in condizioni di sicurezza.