Final Fantasy 14 e Scalebound su Xbox Series X/S? Le ultime da Phil Spencer

Phil Spencer è eccitato per il 2023 di Xbox e il nuovo gioco di Kojima, ma il massimo esponente della divisione verdecrociata di Microsoft non nasconde il suo dispiacere per l'abbandono di Scalebound e il mancato arrivo su sistemi Xbox di Final Fantasy 14 e lo ammette in una delle tante interviste tenute dal TGS.

Ai microfoni di Game Watch, il boss della divisione Xbox è partito proprio dal kolossal MMORPG ambientato nella dimensione di Final Fantasy sottolineando come "Microsoft e Square Enix hanno un impegno comune nei confronti dei nostri fan e ci coordiniamo in funzione di questo impegno. Non ho dimenticato Final Fantasy 14 e sia io che il mio team non ci siamo ancora arresi e vogliamo portarlo un giorno su Xbox".

Sempre nel corso dell'intervista a Game Watch, Spencer si è poi riallacciato alle ultime dichiarazioni di Kamiya sul voler resuscitare Scalebound e ha voluto chiarire che "al momento non c'è nulla da dire su Scalebound". Già nel 2020, d'altronde, lo stesso capo della divisione Xbox riferì in maniera esplicita che sia PlatinumGames che i suoi Xbox Game Studios non stavano portando avanti alcun genere di progetto legato sia all'originario Scalebound che a qualsivoglia titolo basato su quella IP.

Se nel caso di Final Fantasy 14 ci sono ancora delle residue speranze per un futuro approdo su Xbox Series X/S, quindi, per Spencer i fan di Scalebound dovrebbero mettersi l'anima in pace e non attendersi delle sorprese, pur tenendo conto dei desideri espressi dagli stessi dirigenti di PlatinumGames.