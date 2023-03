Final Fantasy 14: scarica la versione di prova e gioca gratis fino al livello 60

A inizio anno Final Fantasy XIV si è aggiornato con la patch patch 6.3 ma il supporto da parte di Square Enix continua e per l'occasione abbiamo organizzato una serie di dirette su Twitch questa settimana.

Sono due gli appuntamenti in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it in compagnia di SchiacciSempre, segnatevi le date sul calendario per essere certi di non perdere le dirette dedicate a Final Fantasy XIV:

Mercoledì 29 marzo ore 18:00

Venerdì 31 marzo ore 18:00

Volete provare il gioco con mano? Ecco l'occasione giusta, potete scaricare gratis la prova di Final Fantasy 14 che vi permette di giocare gratuitamente e senza alcun costo fino al raggiungimento del Livello 60, un level cap piuttosto ampio che vi permetterà di esplorare una buona porzione del mondo di Eorzea, provando con mano tutte le novità degli ultimi aggiornamenti di Final Fantasy XIV, uno dei giochi di ruolo online di maggior successo degli ultimi anni.



Una ottima occasione per prepararsi all'arrivo del crossover tra Final Fantasy XIV, Final Fantasy 16 e FF7 Rebirth, evento speciale che riunirà i mondi dei tre giochi Square Enix. Final Fantasy 14 Online ha superato quota 27 milioni di abbonati, a conferma dell'ottima diffusione del gioco di ruolo online ambientato nell'universo di Final Fantasy.