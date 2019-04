Final Fantasy 14 Shadowbringers arriverà anche su Xbox One?

La nuova espansione di Final Fantasy XIV, Shadowbringers, potrebbe segnare l'arrivo dell'MMO Square Enix anche su Xbox One, ipotesi ventilata da molti anni ma fino ad ora mai concretizzata...

A parziale conferma di questa tesi troviamo la valutazione di Final Fantasy XIV Shadowbringers per Xbox One effettuata nelle scorse ore dall'ente brasiliano che si occupa di valutare i videogiochi in arrivo nel paese. Naoki Yoshida, Game Director di FF XIV Online, ha più volte ribadito di essere in contatto con Microsoft per cercare di portare il gioco su console Xbox, a quanto pare questo desiderio sembra destinato a diventare realtà anche se le tempistiche non sono ancora del tutto chiare.

Final Fantasy XIV Online Shadowbringers è atteso per il 2 luglio 2019 su PC, PlayStation 4 e PS4 PRO, al momento Square Enix non ha confermato l'arrivo del gioco su Xbox One ma il leak dell'ente brasiliano per la classificazione dei videogiochi non sembra lasciare spazio a troppi dubbi a riguardo...