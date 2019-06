Final Fantasy 14: Shadowbringers si mostra in un nuovo ricchissimo trailer!

Prosegue a pieno ritmo la conferenza Square Enix, che dopo aver accesso il pubblico mostrando loro una nuova sessione di video gameplay di Final Fantasy VII Remake, prosegue con novità legate alla saga.

In particolare, torna ad essere protagonista delle scene Final Fantasy XIV Online: Shadowbringers, che si mostra ai videogiocatori con un nuovo trailer. Dalla durata significativa e dal contenuto decisamente corposo, il filmato offre alla community un'interessante occasione per approfondire le caratteristiche di questo nuovo contenuto legato al longevo titolo della saga di Final Fantasy. Il trailer è disponibile in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!

Vi segnaliamo inoltre che è stata confermata la data di uscita, fissata per il 2 luglio 2019. Sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale su Final Fantasy 14, a cura di Alessandro Zampini.