Final Fantasy 14 Shadowbringers si mostra in alcuni splendidi artwork

Nel corso dell'E3 2019, l'espansione Shadowbringers ha figurato tra i protagonisti della conferenza Square Enix, grazie alla trasmissione di un nuovo trailer di Final Fantasy XIV.

L'atteso contenuto è andato ad arricchire il vasto mondo di Final Fantasy XIV nel corso della giornata di martedì 2 luglio. Per celebrare l'evento, il team di sviluppo ha condiviso con il pubblico un corposo numero di informazioni dedicate al supporto post lancio di Shadowbringers, delineando così l'entità delle novità in arrivo. Inoltre, direttamente sulle pagine del Playstation Blog, Square Enix ha raccolto un ampio numero di artwork dedicati proprio alla nuova espansione di Final Fantasy XIV. Alcuni di questi ripercorrono il conto alla rovescia che ha portato infine all'esordio dell'espansione sul mercato videoludico. Realizzati da diversi artisti, potete visionarne alcuni direttamente nella galleria presente in calce a questa news. A questi ultimi, si affianca inoltre un artwork inedito, realizzato espressamente in occasione del lancio da Ayumi Namae, responsabile del concept artist dei personaggi di Final Fantasy XIV. Cosa ve ne pare, qual è il vostro artwork preferito?



Cogliamo inoltre l'occasione per segnalarvi che sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca intervista a Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy XIV, in cui svela alcuni dei segreti del successo del gioco.