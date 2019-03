Final Fantasy 14 Shadowbringers: nuovo trailer e dettagli su razze, job e ambientazioni

Nel corso del recente Fan Fest Tokyo 2019, Square Enix ha svelato nuovi dettagli su Shadowbringers, nuova espansione di Final Fantasy XIV in uscita il prossimo 2 luglio.

Tanto per cominciare, la compagnia giapponese ha pubblicato il nuovo e stupendo full trailer, lungo oltre 6 minuti, che potete ammirare in tutto il suo splendore in cima a questa notizia. Dopodiché, ha svelato alcune delle principali novità dell'espansione, tra cui spiccano le due nuove razze giocabili con sembianze feline Viera e Hrothgar. La prima include i membri di sesso femminile, mentre la seconda quelli di sesso maschile. Si differenzieranno per l'aspetto della testa e oggetti di personalizzazione esclusivi. Ogni razza includerà due differenti clan.

L'altra grande novità sarà rappresentata dalla nuova professione Dancer, che debutterà in Shadowbringers assieme al già annunciato job Gunbreaker. Il Dancer andrà a configurarsi come un DPS efficace dalla distanza, dal momento che potrà lanciare le sue armi. I giocatori potranno cominciare ad utilizzarlo a partire dal livello 60. Shadowbringers, segnaliamo, innalzerà il level cap da 70 a 80.

L'evento è poi proseguito con il reveal della nuova Beast Tribe, i Nani. Questi individui barbuti indossano sempre degli elmetti e sono esperti minatori, oltre ad essere fenomenali nella lavorazione dei metalli. Durante la presentazione c'è stato tempo anche per mostrare le nuove location dell'espansione, ovvero The Crystarium, Eulmore e Lakeland. Potete ammirarle nei trailer condivisi in calce a questa notizia.