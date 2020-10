Final Fantasy 14 Shadowbringers: prova gratis e campagna Make It Rain

Square Enix ha annunciato oggi una serie di novità per Final Fantasy XIV Online, tra cui un nuovo evento di gioco, una campagna gratuita e il ritorno di Make It Rain del Mandeville Gold Saucer.

Fino al 20 novembre l'evento offrirà ricompense in MGP del Gold Saucer incrementate del 50%, disponibili anche sconti e offerte, inoltre chi rintraccerà Nanaphon a Ul'dah e completerà la sua quest sbloccherà l'emote Consider.

Le novità non finiscono qui perchè Square Enix ha annunciato anche una nuova campagna Free Login: fino al 23 novembre i giocatori idonei potranno giocare gratis a Final Fantasy XIV fino a quattro giorni a patto di soddisfare determinati requisiti, offerta valida solamente per i giocatori con account già attivo ma abbonamento sospeso e non per i nuovi utenti.

Una buona occasione per tornare ad esplorare il mondo di Eorzea a sette dal lancio di Final Fantasy XIV Online, il gioco multiplayer di Square Enix ha riscosso in questi anni un notevole successo conquistando milioni di giocatori, merito di un supporto post lancio che include espansioni, eventi, promozioni e tante altre attività per coinvolgere la community.