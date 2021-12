Final Fantasy 14: sospese le vendite fisiche e digitali, troppi giocatori in attesa

Le vendite di Final Fantasy 14 sono sospese fino a data da destinarsi: Square Enix ha annunciato che non venderà temporaneamente le copie digitali e non spedirà unità fisiche di Final Fantasy XIV Starter e Complete Edition acquistate da Square Enix Store.

Per quanto possa sembrare strana, questa decisione è stata presa per cercare di far rallentare il traffico sui server, il gioco ha riscosso un notevole successo nelle ultime settimane e il lancio di EndWalker ha riportato tantissimi utenti nel mondo di FF 14 Online, causando non pochi problemi in fase di login e con la stabilità dell'infrastruttura.

Si tratta ovviamente di una buona notizia e Square Enix è assolutamente contenta dell'affluenza record di Final Fantasy 14, la compagnia ammette però di non aver fatto abbastanza per accogliere un maggior numero di giocatori con gli utenti attivi che superano di gran lunga la capacità attuale dei server, generando code lunghissime in fase di login.

Chiunque abbia sottoscritto un regolare abbonamento godrà della priorità in fase di accesso rispetto a chi gioca con la Free Trial gratuita, al momento le nuove iscrizioni per quest'ultima versione sono sospese. Il publisher ha annunciato infine che tutti i giocatori di Final Fantasy XIV riceveranno due settimane di abbonamento gratis senza costi aggiuntivi per scusarsi per i disservizi di questi ultimi tempi.