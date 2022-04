Final Fantasy 14 va nello spazio: asteroide dedicato al director Naoki Yoshida

Un appassionato di Final Fantasy XIV ama così tanto il gioco da aver deciso di dedicare un asteroide a Naoki Yoshida, il director del popolarissimo MMORPG. Una mossa decisamente inconsueta per manifestare il proprio apprezzamento verso un gioco, ma la fantasia dei fan sembra non conoscere limiti.

Il giocatore in questione è un utente noto su Reddit con il nome di Rukongai, che ha spiegato in un breve post i retroscena dietro questo curioso omaggio: "Ho avuto l'opportunità di dare un nome a un asteroide, dunque ho scelto Naoki Yoshida. Il nuovo lotto di nomi è stato pubblicato oggi, quindi ho pensato di condividere questa informazione. Credo sia appropriato dati i temi trattati in Endwalker", spiega il fan, allegando anche il link della NASA che conferma le sue parole.

Nello specifico l'asteroide si chiama Yoshidanaoki, numero di riferimento 350173, che orbita tra Marte e Giove. C'è anche una gif relativa ai suoi movimenti sotto forma di puntino bianco, mostrati in un brevissimo loop. Indubbiamente si tratta di una dedica che non passa inosservata, e che in poco tempo si è diffusa tra i giocatori di Final Fantasy XIV attraverso i social.

Tornando invece al vero Naoki Yoshida, nelle scorse settimane il director ha confermato che Final Fantasy 14 non avrà NFT e non arriveranno mai nemmeno in futuro. Inoltre, sono disponibili nuove avventure per Final Fantasy 14 grazie alla pubblicazione della patch 6.1.