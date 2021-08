Final Fantasy 14: Square Enix pensa ai tripofobici e cambia una icona del gioco

Square Enix ha annunciato di aver modificato l'icona del Job Sage in Final Fantasy XIV dopo che alcuni giocatori tripofobici hanno lamentato fastidi proprio a causa dell'immagine in questione.

La tripofobia è un vero e proprio disturbo, chi è affetto da questa patologia sperimenta sensazioni negative (attacchi di panico o nausea tra i più comuni) alla vista di immagini con fori profondi e vicini tra loro, gli esempi più comuni sono il nido d'ape o la stessa struttura di un spugna, ad esempio.

Dopo aver presentato la prima versione dell'icona alcuni giocatori hanno contattato la compagnia affermando di aver avuto attacchi di tripofobia, Square Enix ha quindi indagato ed ha deciso di cambiare l'immagine rimuovendo i fori, come potete vedere nell'immagine comparativa pubblicata qui sotto.

Lo sapevate? Final Fantasy 14 è andato sold-out in digitale, a inizio luglio Square Enix ha sospeso la vendita del gioco sul proprio store, la compagnia non aveva a disposizione un numero sufficiente di codici per accontentare il pubblico, problema tuttavia risolto nel giro di pochissime ore. L'MMORPG di Final Fantasy sta riscuotendo un successo sempre maggiore in questi ultimi tempi e i giocatori sono in attesa dell'ultima espansione EndWalker in arrivo il 23 novembre su PS4, PlayStation 5 e PC.